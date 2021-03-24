Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам

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Актёр Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам.
Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам
  • Reuters

«С огромным уважением и любовью, конечно. А как иначе? Ведь каскадёры выполняют тяжёлую и опасную работу в тот момент, когда я отдыхаю в моём трейлере», — цитирует артиста интернет-издание argumenti.ru.

По его словам, Голливуд изменился, и если когда-то звезда приключенческого кино Стив Маккуин и его дублёр-каскадёр вместе придумывали трюки, то теперь на больших проектах работают известные постановщики, у каждого из которых есть своя команда профессионалов.

«Но настоящая дружба между актёрами и каскадёрами осталась и сегодня», — сказал Питт.

Ранее певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».

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