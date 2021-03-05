Жанна Агузарова рассказала о съёмках в фильме «Марш утренней зари»

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Певица Жанна Агузарова рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».
Жанна Агузарова рассказала о съёмках в фильме «Марш утренней зари»
  • © Evguenii Matveev
  • globallookpress.com

«Для первого раза в качестве актрисы очень круто. У меня всё получилось, все поставленные режиссёрские задачи были выполнены мной на ура», — заявила она в беседе с НСН.

По словам Агузаровой, в гриме и костюме не было ничего необычного, поэтому её можно будет легко узнать.

«Съёмки проходили очень классно, мне всё понравилось. С нашими сценами мы справились талантливо, за один съёмочный день. Режиссёр и продюсеры мной остались довольны», — отметила певица.

Как добавила Агузарова, как рок-музыкант она уже снималась в кино, а работа в качестве актрисы в фильме Качанова — это действительно её дебют.

Ранее соавтор фильма «Белый снег» Марат Ким в беседе с ФАН рассказал о работе над картиной.

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