На Кольском полуострове ожидается мокрый снег и гололедица

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В Мурманской области 24 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег, гололедица.
На Кольском полуострове ожидается мокрый снег и гололедица
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Об этом сообщает Nord-News.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +2…+7 °С.

«Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях и тёплых воздушных масс. В этот период погода по Мурманской области будет носить весенний характер, ожидаются массовые оттепели и осадки преимущественно в виде мокрого снега», — рассказали мурманские синоптики.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.

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