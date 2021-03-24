На Кольском полуострове ожидается мокрый снег и гололедица
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Об этом сообщает Nord-News.
Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +2…+7 °С.
«Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях и тёплых воздушных масс. В этот период погода по Мурманской области будет носить весенний характер, ожидаются массовые оттепели и осадки преимущественно в виде мокрого снега», — рассказали мурманские синоптики.
Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.