Татарстан примет участие в акции «Час Земли»

Татарстан примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли», которая пройдёт 27 марта с 20:30 до 21:30.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

В акции будут участвовать не менее 35 предприятий региона, в том числе крупные торговые центры и МУП «Водоканал».

Как заявила пресс-секретарь ведомства Лилия Мулюкова, этот список может расшириться.

Ранее сообщалось, что почти 60 округов Московской области примут участие в акции «Час Земли».

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.