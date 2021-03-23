Татарстан примет участие в акции «Час Земли»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.
В акции будут участвовать не менее 35 предприятий региона, в том числе крупные торговые центры и МУП «Водоканал».
Как заявила пресс-секретарь ведомства Лилия Мулюкова, этот список может расшириться.
Ранее сообщалось, что почти 60 округов Московской области примут участие в акции «Час Земли».
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.