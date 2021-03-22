Почти 60 округов Подмосковья примут участие в акции «Час Земли»

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Почти 60 округов Московской области примут участие в акции «Час Земли».
Почти 60 округов Подмосковья примут участие в акции «Час Земли»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

Как сказал глава ведомства Михаил Хайкин, подсветка будет отключена на более чем 300 значимых административных, культурных и общественных зданиях.

В частности, «Час Земли» пройдёт в Балашихе, Волоколамске, Зарайске, Коломне, Королёве, Люберцах, Подольске, Сергиевом Посаде, Чехове и Электростали.

Ранее сообщалось, что Москва примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли», которая состоится 27 марта.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.

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