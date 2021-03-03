Москва примет участие в акции «Час Земли»

Москва примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли», которая состоится 27 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

С 20:30 до 21:30 миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

«Это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную ночную панораму столицы, это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие», — заявили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В 2021 году акцию посвятят теме открытости экологической информации.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.