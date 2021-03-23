В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Станислава Говорухина
- © Кадр из фильма «Пассажирка». Режиссер С. Говорухин. 2008 год
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства.
Кинопоказы пройдут с 29 по 31 марта в сети кинотеатров «Москино». Они приурочены к 85-летию со дня рождения режиссёра.
В программу «Синематека: Станислав Говорухин» вошли фильмы «Не хлебом единым» (2005), «В стиле jazz» (2010), «Пассажирка» (2008), «Артистка» (2007).
Также зрители смогут увидеть военную драму «Брызги шампанского», снятую в 1989-м по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению».
Вход свободный, по предварительной регистрации.
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