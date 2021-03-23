В Приморье дали прогноз по погоде на лето

Начальник Примгидромета Борис Кубай дал прогноз по погоде в регионе на лето.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Лето ожидается разнообразным. Будут и ливни с превышением нормы осадков, солнечных дней — в пределах нормы. Сложно сказать, плохое или хорошее оно будет: например, в месяц за сутки может пройти ливень 30—40 мм, потом три-пять дней солнца», — заявил Кубай.

По его словам, тайфуны ожидаются с августа.

Со своей стороны, начальник Гидрометцентра Примгидромета Татьяна Цурикова отметила, что прошедшая зима в регионе отметилась аномальным количеством и распределением осадков при температуре, которая в целом не отличалась от нормы. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Январь оказался самым снежным с 2009 года, а столь бесснежный декабрь до этого был зафиксирован в 2003-м.

«Такого распределения температуры и осадков по месяцам за последние 20 лет мы не наблюдали», — добавила Цурикова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.