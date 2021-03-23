Кинокритик прокомментировал успех супергеройских сериалов на Disney+

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Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал успех супергеройских сериалов на стриминговом сервисе Disney+.
Кинокритик прокомментировал успех супергеройских сериалов на Disney+
  • ©kino-teatr.ru

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что сервис не прогадал, сделав ставку на проекты Marvel Studios, среди которых «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний Солдат».

«Мне кажется, что те два сериала, которые находятся между третьей и четвёртой фазами киновселенной Marvel, действительно удались. Причина в том, что каждый из них очень сильно дополняет вселенную Marvel какими-то драматическими подробностями и очень личными историями героев», — сказал Москвитин.

По его словам, если в сериале «ВандаВижен» получилась прекрасная история о том, как семья переживает утрату, то «Сокол и Зимний Солдат», судя по первому эпизоду, представляет собой очень трогательную историю о дружбе двух человек, которые вернулись с войны с посттравматическим синдромом.

Ранее Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал объявление номинантов на премию «Оскар».

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