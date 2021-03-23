Жителей Крыма предупредили о дожде и мокром снеге

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По данным синоптиков, 23 марта в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также гололёдно-изморозевые отложения.
Жителей Крыма предупредили о дожде и мокром снеге
  • РИА Новости

Об этом «Крыминформу» сообщили в крымском Гидрометцентре.

В Крыму ожидается до +6 °С, а также усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный до 20—25 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днём +1...+6 °С.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 10—15 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днём +1...+3 °С.

В Севастополе облачно. Ночью дождь, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9—14 м/с, днём — северный, 15—17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днём +4...+6 °С.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.

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