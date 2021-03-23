В Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение

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На Кубани 23 и 24 марта из-за ливней и града действует штормовое предупреждение.
В Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По прогнозам синоптиков, 23 марта в краевом центре будет пасмурная и дождливая погода. Ветер 5—10 м/с, порывы достигнут 11—14 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В горных и предгорных районах возможен дождь с мокрым снегом. В отдельных районах обещают град и грозы. Ветер умеренный с усилением до 12—17 м/с. Однако днём в некоторых районах порывы достигнут 20 м/с. Температура воздуха днём +8...+13 °С. В южной половине Кубани потеплеет до +17 °С.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.

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