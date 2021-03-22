Синоптики предупредили о морозах до -17 °С в Ленобласти

Синоптики предупредили о морозах в Ленинградской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозу, в ночь на вторник, 23 марта, температура воздуха опустится до -7...-12 °С, местами до -15...-17 °С.

Днём ожидается 0...+5 °С.

Ветер юго-западный, 5—10 м/с. Также ночью возможен снег, который днём сменится на мокрый.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.