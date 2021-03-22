Синоптики предупредили о морозах до -17 °С в Ленобласти

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о морозах в Ленинградской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о морозах до -17 °С в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозу, в ночь на вторник, 23 марта, температура воздуха опустится до -7...-12 °С, местами до -15...-17 °С.

Днём ожидается 0...+5 °С.

Ветер юго-западный, 5—10 м/с. Также ночью возможен снег, который днём сменится на мокрый.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить