Синоптик рассказала о погоде в Свердловской области

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Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области.
Синоптик рассказала о погоде в Свердловской области
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«В ближайшие дни температура будет доходить до +3 ˚С, в отдельных районах — до +8 ˚С. Но большого нарастания тепла, конечно, не произойдёт. Уже с 27—28 марта начнётся понижение температуры», — цитирует эксперта URA.RU.

По её словам, температура выше 0 ˚С будет только днём, а ночью по-прежнему будет холодно.

23 и 24 марта ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потепления в России.

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