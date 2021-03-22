Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала о съёмках в фильме «Северный ветер» у Ренаты Литвиновой.

«Проб не было. Съёмки проходили в огромном павильоне, где были построены изумительные интерьеры и установлена колоссальная праздничная ёлка. Для всех артистов художники создали просто королевские костюмы», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, сама работа была очень интересной, но напряжённой, особенно если учесть, что она должна была играть в театре.

«Бывало, что утром я приезжала в Москву на съёмочную площадку, а вечером уезжала обратно в Петербург, чтобы выйти на сцену театра «Балтийский дом», — отметила Пилецкая.

Она также рассказала, что Литвинова произвела на неё очень хорошее впечатление. Как добавила актриса, это тот режиссёр, который умеет организовать пространство и выстроить кадр.

Ранее сообщалось, что певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».