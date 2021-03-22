Татьяна Пилецкая рассказала о съёмках в фильме «Северный ветер»

Короткая ссылка
Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала о съёмках в фильме «Северный ветер» у Ренаты Литвиновой.
Татьяна Пилецкая рассказала о съёмках в фильме «Северный ветер»
  • © kino-teatr.ru

«Проб не было. Съёмки проходили в огромном павильоне, где были построены изумительные интерьеры и установлена колоссальная праздничная ёлка. Для всех артистов художники создали просто королевские костюмы», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, сама работа была очень интересной, но напряжённой, особенно если учесть, что она должна была играть в театре.

«Бывало, что утром я приезжала в Москву на съёмочную площадку, а вечером уезжала обратно в Петербург, чтобы выйти на сцену театра «Балтийский дом», — отметила Пилецкая.

Она также рассказала, что Литвинова произвела на неё очень хорошее впечатление. Как добавила актриса, это тот режиссёр, который умеет организовать пространство и выстроить кадр.

Ранее сообщалось, что певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить