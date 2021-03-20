Режиссёр рассказал о съёмках фильма «Сёстры»

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Режиссёр Никита Веденяпин рассказал о съёмках документального фильма «Сёстры» — совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке.
Режиссёр рассказал о съёмках фильма «Сёстры»

    По словам постановщика, съёмки велись в том числе по ночам. Днём много снимали в «красной зоне» — группа, как и медсёстры, ходили в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

    Веденяпин отметил, что, к сожалению, человек способен на эмпатию, только когда познакомится с какой-либо ситуацией лично.

    «Коронавирус — столько-то человек умерло, столько-то заразилось. Врачи — молодцы? Ну как бы молодцы, да. Но когда ты сам походишь в «красной зоне» в СИЗ, в респираторе, в котором почти невозможно дышать (а люди в этом работают сутками), после того, как ты видишь этих несчастных людей, которые лежат с трубками по всему телу, — ты понимаешь, насколько это страшно и что это значит», — объяснил режиссёр.

    Он выразил надежду, что это кино сможет хотя бы немного сломить отстранённость и сократить дистанцию между зрителем и людьми, которые знают о пандемии не понаслышке.

    Постановщик подчеркнул, что медикам можно облегчить жизнь, если соблюдать некоторые правила.

    «Всё очень банально, как нам говорят с самого начала карантина. Перчатки, маски. И не толпитесь, не кричите в интернетах, что COVID нет, это кто-то придумал. Мы видели. Если вы не верите — сходите, посмотрите», — заключил Веденяпин.

    Премьера документального фильма «Сёстры» состоялась 19 марта в московском кинотеатре «Октябрь».

    В картине рассказывается о медицинских сёстрах, которые на протяжении года бок о бок с врачами находились и продолжают находиться на передовой пандемии, в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в палатах.

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