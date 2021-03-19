Даниэль Сальвадор выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 21 марта

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Органист Даниэль Сальвадор выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 21 марта.
Даниэль Сальвадор выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 21 марта
  • © пресс-служба

Об этом сообщает «Утро.ру».

Концерт посвящён дню рождения Иоганна Себастьяна Баха.

Сальвадор, титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, исполнит сочинения ближайших и дальних родственников композитора, среди которых Иоганн Генрих Бах, Иоганн Людвиг Бах, Иоганн Эрнст Бах и Вильгельм Фридрих Эрнст Бах.

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