Органист Даниэль Сальвадор выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 21 марта.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Концерт посвящён дню рождения Иоганна Себастьяна Баха.

Сальвадор, титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, исполнит сочинения ближайших и дальних родственников композитора, среди которых Иоганн Генрих Бах, Иоганн Людвиг Бах, Иоганн Эрнст Бах и Вильгельм Фридрих Эрнст Бах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в двух самых крупных музеях Татарстана состоятся мероприятия в рамках проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век».