В Казани стартует проект «Камерная музыка в музеях Татарстана»

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В двух самых крупных музеях Татарстана состоятся мероприятия в рамках проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век».
В Казани стартует проект «Камерная музыка в музеях Татарстана»
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

Музыкальный проект будет состоять из девяти концертов, призванных возродить интерес широкой публики к камерному исполнительскому искусству.

Первый концерт «Другой язык, или Когда закончился XX век» пройдёт 27 марта в Галерее современного искусства. Второй — «REFLECTIONS I. Русская тема» — пройдёт 31 марта в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана. Его авторами выступают музыковед, певица Ольга Скепнер и виолончелист Сергей Пономарёв.

Как ранее сообщало агентство RIA56, концерты Национального филармонического оркестра России пройдут в Оренбургской области.

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