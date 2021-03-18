В Казани стартует проект «Камерная музыка в музеях Татарстана»
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
Музыкальный проект будет состоять из девяти концертов, призванных возродить интерес широкой публики к камерному исполнительскому искусству.
Первый концерт «Другой язык, или Когда закончился XX век» пройдёт 27 марта в Галерее современного искусства. Второй — «REFLECTIONS I. Русская тема» — пройдёт 31 марта в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.
Проект проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана. Его авторами выступают музыковед, певица Ольга Скепнер и виолончелист Сергей Пономарёв.
Как ранее сообщало агентство RIA56, концерты Национального филармонического оркестра России пройдут в Оренбургской области.