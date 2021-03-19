Вильфанд прогнозирует аномально тёплую погоду в ряде регионов России

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В ближайшие дни в ряде регионов Западной Сибири и Красноярске ожидается аномально тёплая погода. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд прогнозирует аномально тёплую погоду в ряде регионов России
  • globallookpress.com

«Тёплая погода с аномалиями от 6 °С до 8 °С прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет на 4 °С...8 °С выше нормы. Это значит, что в Красноярске днём с субботы температуры будут положительными», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни положительная температура днём также ожидается в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о последствиях глобального потепления для России.

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