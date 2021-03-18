Неделя культуры состоится в Оренбургской области

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Неделя культуры состоится в Оренбургской области 22—28 марта.
Неделя культуры состоится в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Мероприятие приурочено ко Дню работника культуры и Дню театра. В 2020 году акцию отменили из-за пандемии.

Как заявила министр культуры региона Евгения Шевченко, в этом году культурная неделя включает объёмный перечень онлайн-событий, но, помимо этого, жителей ждёт множество мероприятий в традиционном формате.

«Разумеется, найдём время для того, чтобы почествовать лучших — вручить премии и награды, но это будет лишь эпизод в большой творческой программе, которую подготовили работники культуры и деятели искусств для жителей Оренбургской области», — рассказала Шевченко.

Культурно-просветительские программы подготовили библиотеки, театры и музеи региона для посетителей разных возрастов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что финал фестиваля «Театральное Приволжье» пройдёт в Удмуртии 27 марта, во Всемирный день театра, в онлайн-формате.

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