В Удмуртии состоится финал фестиваля «Театральное Приволжье»

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Финал фестиваля «Театральное Приволжье» пройдёт в Удмуртии 27 марта, во Всемирный день театра, в онлайн-формате.
В Удмуртии состоится финал фестиваля «Театральное Приволжье»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на агентство печати и массовых коммуникаций республики.

От Удмуртии участвует два коллектива: в номинации «Детские театральные коллективы и студии» — театр «Точка» из Сарапула, а в номинации «Молодёжные театральные коллективы и студии» — экспериментальный театр-студия «Золотой ключик» из Воткинска.

В ходе онлайн-трансляции определят победителей в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса».

По сообщениям ФАН, в Петербурге в ноябре состоялся фестиваль спектаклей, номинированных на премию «Прорыв».

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