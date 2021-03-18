В Минкультуры рассказали о борьбе с билетными спекулянтами

Замглавы Министерства культуры России Алла Манилова заявила, что ведомство намерено подготовить законопроект, позволяющий эффективно бороться с билетными сайтами-двойниками.

«На базе первого закона мы будем выходить на второй закон, «на берегу» пойдём к руководству Госдумы, чтобы нас поддержали фракции. Пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан обманывали, обманывают и продолжат обманывать. Но тут нам понадобится помощь коллег из Минцифры», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, речь идёт о сайтах, которые имитируют официальные страницы учреждений культуры.

«Вы никогда не найдёте разницы между сайтом знаменитой Московской филармонии и сайтом-двойником», — отметила Манилова.

Как добавила замминистра, билет, который стоит на подлинном сайте 1,8 тыс. рублей, на подставном предлагают за 12 тыс.

В 2020 году художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов оценил ситуацию с ценами на билеты в театры.