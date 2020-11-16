Грымов оценил ситуацию с ценами на билеты в театр

Художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов оценил ситуацию с ценами на билеты в театры.

«Если театр не работает, у него нет зарплат», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, бюджетные дотации покрывают технические работы по поддержанию здания, но весь коллектив живёт с доходов от продаж билетов на спектакли, то есть с внебюджетных средств.

«Внебюджетные средства — это вы, зрители, которые покупают билет и сейчас при допустимой заполняемости залов в 25% некоторые театры, наверное, и мы в том числе, поднимем цены на билеты на 10 — 15%», — добавил Грымов.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.