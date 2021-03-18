В Минкультуры прокомментировали ситуацию с зарубежными гастролями

Короткая ссылка
Заместитель министра культуры Алла Манилова прокомментировала ситуацию с зарубежными гастролями.
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с зарубежными гастролями
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас два направления поддержки международных гастролей. Первое — если они вписаны в проекты, основанные на международных обязательствах Российской Федерации. Речь, скажем, о днях культуры и днях духовной культуры Российской Федерации за рубежом. Это также «перекрёстные» годы, которые объявляются руководством стран», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

В качестве примера Манилова привела Год гуманитарного сотрудничества России и Египта, который так и не открылся в 2020 году и может открыться в Каире в мае 2021-го.

Как отметила замминистра, перекрёстный Год театра и литературы Россия — Австрия также перенесён.

«Планируем, что он всё же откроется этим летом в Зальцбурге. Россия станет страной-гостьей легендарного Зальцбургского фестиваля. И надеемся, Теодор Курентзис будет, как и было запланировано, его открывать», — добавила она.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала ситуацию в концертной индустрии на фоне пандемии.

Певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить