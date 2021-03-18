В Минкультуры прокомментировали ситуацию с зарубежными гастролями

Заместитель министра культуры Алла Манилова прокомментировала ситуацию с зарубежными гастролями.

«У нас два направления поддержки международных гастролей. Первое — если они вписаны в проекты, основанные на международных обязательствах Российской Федерации. Речь, скажем, о днях культуры и днях духовной культуры Российской Федерации за рубежом. Это также «перекрёстные» годы, которые объявляются руководством стран», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

В качестве примера Манилова привела Год гуманитарного сотрудничества России и Египта, который так и не открылся в 2020 году и может открыться в Каире в мае 2021-го.

Как отметила замминистра, перекрёстный Год театра и литературы Россия — Австрия также перенесён.

«Планируем, что он всё же откроется этим летом в Зальцбурге. Россия станет страной-гостьей легендарного Зальцбургского фестиваля. И надеемся, Теодор Курентзис будет, как и было запланировано, его открывать», — добавила она.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала ситуацию в концертной индустрии на фоне пандемии.

Певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.