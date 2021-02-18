Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала ситуацию в концертной индустрии на фоне пандемии.

«Безусловно, очень много проблем даже у таких известных фестивалей, как фестиваль джаза в усадьбе Архангельское. Надо иметь в виду, что в то время, когда всё остальное европейское пространство было фактически полностью закрыто, у нас в регионах продолжали проходить фестивали», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, очень сложно помочь крупным продюсерским центрам, о чём на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой говорила Надежда Соловьёва, одна из крупнейших организаторов концертной деятельности.

«Мы встречались с продюсерами, которые занимаются эстрадой, роком, популярной музыкой. Они, как ни печально, не могут конкретно систематизировать свои проблемы. Мы ждём конкретики, готовы помогать», — отметила Любимова.

Вместе с тем, добавила она, нужно понимать, что их средства и близко не приближаются к сметам серьёзных рок-фестивалей.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.