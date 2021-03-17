В Петербурге открылась выставка Павла Жуковского
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Об этом сообщает НТВ.
Экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения мастера. Она размещена в Михайловском дворце.
«Мы открывали год 125-летия основания Русского музея выставкой, посвящённой 175-летию Александра III, имя которого по праву носит музей. Он действительно был замечательным коллекционером и большое внимание уделял этой сфере жизни. Мы завершаем этот год небольшой, но тоже юбилейной выставкой — к 175-летию Павла Жуковского, который был очень связан с Александром III, был одним из его главных советников, был очень близок ему», — заявил гендиректор музея Владимир Гусев.
По его словам, так сложилось, что Жуковский незаслуженно не очень известен.
Художник — сын поэта-романтика Василия Жуковского, крестник императора Александра II. Работал в манере мастеров Ренессанса, создавал картины на религиозные и мифологические сюжеты.
Выставка продлится до 7 июня, передаёт ТАСС.
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