Эксперт прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением в России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением в России.

«Если говорить о России в целом, то климат у нас действительно теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в других странах. А если говорить просто об Арктической зоне Российской Федерации, то там рост температуры происходит ещё быстрее — примерно в три с половиной раза», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, зона, в которой расположена Россия (средние широты Северного полушария), является единственной, где суша больше, чем площадь океана, поэтому здесь теплеет быстрее, чем в остальном мире.

«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу», — отметил Киселёв.

Он добавил, что такое потепление имеет и положительные, и отрицательные факторы.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.