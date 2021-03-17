Библиотеки Москвы проведут день открытых дверей 20 марта

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Библиотеки и культурные центры Москвы проведут день открытых дверей в субботу, 20 марта.
Библиотеки Москвы проведут день открытых дверей 20 марта
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы экскурсии, мастер-классы, квесты, лекции, спектакли.

«Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, весной можно будет записаться на понравившиеся занятия, которые необязательно посещать именно с начала учебного года.

В акции примут участие 76 культурных центров и 130 библиотек, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что в библиотеках Москвы ввели единый читательский билет.

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