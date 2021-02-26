В библиотеках Москвы ввели единый читательский билет
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Об этом сообщает НСН.
По её словам, с помощью билета можно получить книги и периодические издания в разных библиотеках. Регистрация в каждом отдельном заведении не требуется.
Она отметила, что жители столицы уже оформили 470 тыс. единых билетов.
Единый читательский билет — это пластиковая карта со штрих-кодом и уникальным номером.
Как ранее сообщала газета «Известия», крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд создадут в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ).