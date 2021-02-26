В библиотеках Москвы ввели единый читательский билет

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что все библиотеки московского Департамента культуры теперь принимают Единый читательский билет.

Об этом сообщает НСН.

По её словам, с помощью билета можно получить книги и периодические издания в разных библиотеках. Регистрация в каждом отдельном заведении не требуется.

Она отметила, что жители столицы уже оформили 470 тыс. единых билетов.

Единый читательский билет — это пластиковая карта со штрих-кодом и уникальным номером.

Как ранее сообщала газета «Известия», крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд создадут в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ).