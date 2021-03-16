МЧС в Карачаево-Черкесии объявило штормовое предупреждение

Штормовой ветер с порывами до 25 м/с и мокрый снег ожидаются в Карачаево-Черкесии 17 марта, сообщили в МЧС по республике.

Об этом пишет newstracker.ru.

По данным метеорологов, в период с 18:00 16 марта по 18:00 17 марта на территории Карачаево-Черкесии прогнозируются дождь со снегом и южный ветер с порывами до 20 м/с, в горах до 25 м/с.

Температура до +5 °С ночью и до +14 °С днём. В горах — до -5 °С, следует из сообщения.

«Более того, в указанный период в горах республики лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций», — уточнили в ведомстве.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.