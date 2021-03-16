МЧС предупреждает о тумане в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области во вторник, 16 марта, ожидается туман с видимостью 200—700 м утром и днём.

«В ближайший час с сохранением утром и днём 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200—700 м», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок.

Пешеходам надлежит быть предельно внимательными, а водителям — снизить скорость движения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве, Амурской области и Хабаровском крае.