Вильфанд рассказал о погоде в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве, Амурской области и Хабаровском крае.

«В начале недели температура выше нормы на 5 °С будет в Москве, днём температура будет в диапазоне 2—5 градусов тепла», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, тёплая погода также ожидается на юго-востоке страны, в Амурской области и Хабаровском крае.

«Там температура днём будет достигать 10—12 градусов тепла», — отметил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ряде регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа в ближайшие дни ожидается аномальное тепло.