«Дни Франкофонии» пройдут в Нижнем Новгороде с 17 марта по 11 апреля

«Дни Франкофонии» будут проходить в Нижнем Новгороде с 17 марта по 11 апреля.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Дни Франкофонии» откроются конкурсом на знание французского языка и французской культуры «Plume d’or 2021 / Золотое перо 2021».

Также запланирован онлайн-диктант, который проведёт Фредерик Теллье — актёр и педагог международной театральной школы Жака Лекока.

Кроме того, программа включает выставку «Звёзды французского комикса», мастер-класс французской кухни, онлайн-встречу с танцовщиком, музыкантом и сказочником Бурейма Кьену.

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