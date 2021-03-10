В Оренбургской области пройдёт фестиваль японского кино
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- globallookpress.com
Об этом сообщает RIA56.
Фестиваль организован при поддержке посольства Японии в России. Открытие состоится 11 марта в 16:00 в кинотеатре «Сокол».
На показах зрители увидят фильмы современных японских режиссёров Синобу Ягути, Юдзи Накаэ, Кититаро Нэгиси и других.
В день открытия в кинотеатре также состоятся мастер-классы по оригами и каллиграфии. Завершится фестиваль 17 марта.
Ранее портал Nation News сообщал, что названы даты проведения кинофестиваля «Кинотавр» в 2021 году.