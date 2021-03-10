В Оренбургской области пройдёт фестиваль японского кино

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В Оренбургской области пройдёт XVII фестиваль японского кино.
В Оренбургской области пройдёт фестиваль японского кино
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RIA56.

Фестиваль организован при поддержке посольства Японии в России. Открытие состоится 11 марта в 16:00 в кинотеатре «Сокол».

На показах зрители увидят фильмы современных японских режиссёров Синобу Ягути, Юдзи Накаэ, Кититаро Нэгиси и других.

В день открытия в кинотеатре также состоятся мастер-классы по оригами и каллиграфии. Завершится фестиваль 17 марта.

Ранее портал Nation News сообщал, что названы даты проведения кинофестиваля «Кинотавр» в 2021 году.

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