В Оренбургской области пройдёт фестиваль японского кино

В Оренбургской области пройдёт XVII фестиваль японского кино.

Об этом сообщает RIA56.

Фестиваль организован при поддержке посольства Японии в России. Открытие состоится 11 марта в 16:00 в кинотеатре «Сокол».

На показах зрители увидят фильмы современных японских режиссёров Синобу Ягути, Юдзи Накаэ, Кититаро Нэгиси и других.

В день открытия в кинотеатре также состоятся мастер-классы по оригами и каллиграфии. Завершится фестиваль 17 марта.

Ранее портал Nation News сообщал, что названы даты проведения кинофестиваля «Кинотавр» в 2021 году.