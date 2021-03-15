Тишковец рассказал, когда в России наступит весна

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в России наступит весна.
Тишковец рассказал, когда в России наступит весна
  • РИА Новости

«По ночам всё равно будет подмораживать, от этого никуда не денемся, но это нормы марта, так оно и должно быть. Ночью — слабый минус, днём — устойчивый, но слабый плюс. Столбики термометров будут в климатических пределах марта», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, ожидаются пасмурное небо, незначительные осадки.

По словам Тишковца, наступление метеорологической весны происходит 27 марта.

«Правда, в этом году мы перешли на новые климатические параметры. Получается, что раньше климатическая весна наступала 27 марта, а теперь её начало приходится на неделю раньше», — уточнил он.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.

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