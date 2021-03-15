Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области

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Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.
Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт «Гисметео».

По прогнозу, с 15 по 21 марта в регионе будет относительно тёплая весенняя погода без сильных морозов.

«Дневные температуры составят около -1...-5 °С, ночные — до -10 °С. К 20 марта жителей региона ждут обильные снегопады», — рассказали синоптики.

Высота снежного покрова может вырасти 20 марта на 10—15 см.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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