Началось голосование за участников фестиваля «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе началось голосование за участников театрального фестиваля.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

Фестиваль, созданный по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, проводится во второй раз.

Торжественная церемония закрытия состоится в Ижевске. Будут названы имена победителей в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что финал фестиваля пройдёт 27 марта, во Всемирный день театра, в онлайн-формате.