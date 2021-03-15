Началось голосование за участников фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Приволжском федеральном округе началось голосование за участников театрального фестиваля.
Началось голосование за участников фестиваля «Театральное Приволжье»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

Фестиваль, созданный по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, проводится во второй раз.

Торжественная церемония закрытия состоится в Ижевске. Будут названы имена победителей в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что финал фестиваля пройдёт 27 марта, во Всемирный день театра, в онлайн-формате.

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