В Москве в марте пройдёт акция «Ночь театров»

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдёт в Москве в ночь с 27 на 28 марта.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В этом году к акции присоединятся музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры, а также некоторые наши коллеги, которые ранее никогда в акции не участвовали. Запланировано более 170 мероприятий», — заявил глава Департамента культуры Александр Кибовский.

В 2021 году участниками масштабного культурного проекта станут более 130 учреждений.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.