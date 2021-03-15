В Москве в марте пройдёт акция «Ночь театров»

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Ежегодная акция «Ночь театров» пройдёт в Москве в ночь с 27 на 28 марта.
В Москве в марте пройдёт акция «Ночь театров»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В этом году к акции присоединятся музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры, а также некоторые наши коллеги, которые ранее никогда в акции не участвовали. Запланировано более 170 мероприятий», — заявил глава Департамента культуры Александр Кибовский.

В 2021 году участниками масштабного культурного проекта станут более 130 учреждений.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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