Синоптик дал прогноз о приходе весны в центр европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центр европейской части России придёт весенняя погода.

«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живём мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он пояснил, что через месяц-полтора температура повысится до 15-18 градусов тепла в центре европейской части России.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Москве начнёт наступать после Масленицы, однако похолодания ещё возможны.