Синоптик дал прогноз о приходе весны в Москву
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«Рассчитывать на мощное потепление не стоит. Разумеется, это последние значимое похолодание в сезоне, но волны холода ещё будут», — цитирует РИА Новости Тишковца.
По его словам, после Масленицы тёплая погода будет наступать по весеннему графику.
Он добавил, что по мере приближения выходных к Москве приблизится мощный североатлантический циклон.
Ранее Евгений Тишковец заявил, что ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве с начала календарной весны и со времён Второй мировой войны.