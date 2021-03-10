Синоптик дал прогноз о приходе весны в Москву

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Весна в Москве начнёт наступать после Масленицы, однако похолодания ещё возможны, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик дал прогноз о приходе весны в Москву
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Рассчитывать на мощное потепление не стоит. Разумеется, это последние значимое похолодание в сезоне, но волны холода ещё будут», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, после Масленицы тёплая погода будет наступать по весеннему графику.

Он добавил, что по мере приближения выходных к Москве приблизится мощный североатлантический циклон.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве с начала календарной весны и со времён Второй мировой войны.

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