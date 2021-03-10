Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времён Второй мировой войны

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве с начала календарной весны и со времён Второй мировой войны.
Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времён Второй мировой войны
  • globallookpress.com

Об этом он заявил РИА Новости.

Вместе с этим специалист центра «Фобос» Елена Волосюк добавила, что ночью температура в городе опустилась ниже -20 °С.

«По состоянию на 07:00 температура в Москве составила -20,7 °С», — сказала она.

По её словам, в 2020 году 10 марта температура была на 25 °С выше — +4 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы в европейской части России.

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