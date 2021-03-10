Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времён Второй мировой войны
- globallookpress.com
Об этом он заявил РИА Новости.
Вместе с этим специалист центра «Фобос» Елена Волосюк добавила, что ночью температура в городе опустилась ниже -20 °С.
«По состоянию на 07:00 температура в Москве составила -20,7 °С», — сказала она.
По её словам, в 2020 году 10 марта температура была на 25 °С выше — +4 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы в европейской части России.