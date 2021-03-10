Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времён Второй мировой войны

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве с начала календарной весны и со времён Второй мировой войны.

globallookpress.com