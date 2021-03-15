В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве

Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают москвичей в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Пушкин говорил об осени «унылая пора, очей очарованье», а тут эта весенняя неделя окажется такой «унылой порой». Будет облачно, мрачновато, давление будет чуть ниже нормы, периодически будут осадки», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Как уточнил синоптик, в первой половине недели днём в Москве ожидается 2-5 градусов тепла. Однако во второй половине температура в столице понизится.

Так, в ночь на субботу, 20 марта, ожидается до -9 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Москве начнёт наступать после Масленицы, однако похолодания ещё возможны.