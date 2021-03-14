В Гидрометцентре высказались по поводу глобального потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд высказался по поводу ситуации с глобальным потеплением.
В Гидрометцентре высказались по поводу глобального потепления
  • Reuters

Как он отметил «Российской газете», потепление климата неизбежно, так как концентрация парниковых газов будет лишь увеличиваться.

«Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то их накопленная человечеством концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно», — заявил синоптик.

Он добавил, что ожидать, что зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев к концу тысячелетия, не следует.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.

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