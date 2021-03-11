Концерт в честь Астора Пьяццоллы пройдёт в Мариинском театре

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Концерт в честь Астора Пьяццоллы пройдёт в Мариинском театре 14 марта. Он посвящён 100-летию со дня рождения аргентинского композитора.
Концерт в честь Астора Пьяццоллы пройдёт в Мариинском театре
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Об этом сообщает НТВ.

Страдивари-ансамбль под руководством дирижёра Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит композиции на струнных инструментах кремонских мастеров. Выступят также Софья Кипрская (арфа) и Владимир Маслов (ударные).

В исполнении музыкантов, в частности, прозвучат «Времена года в Буэнос-Айресе», «Кафе 1930» и «Ночной клуб 1960» из цикла «История танго», говорится в сообщении на сайте театра.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт в честь французских композиторов пройдёт 14 марта в Доме-музее Скрябина в Москве.

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