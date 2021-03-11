Концерт в честь французских композиторов пройдёт 14 марта в Москве

Концерт в честь французских композиторов пройдёт 14 марта в Доме-музее Скрябина в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Благотворительный музыкальный вечер «Франция в четыре руки» — просветительский проект фонда Sound Out.

Дуэт пианисток Елены Мойсеенко и Фатимы Дзусовой исполнит произведения, написанные для исполнения на фортепиано в четыре руки, в том числе «Маленькую сюиту» Клода Дебюсси, «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса и «Мою матушку гусыню» Мориса Равеля.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.