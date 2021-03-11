Музыкант Найк Борзов рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.

В беседе с ФАН он заявил, что это его первый опыт в кино.

«В принципе, мне понравилось: с режиссёром Ромой Качановым было комфортно работать», — отметил Борзов.

По словам музыканта, лично его съёмки заняли всего один день.

Борзов также выразил мнение, что его персонаж похож на героя Георгия Вицина в «Кавказской пленнице».

«Я не могу сказать, что мой персонаж копирует его, но тем не менее в «Марше утренней зари» были некоторые пересечения с троицей Труса — Балбеса — Бывалого. У нас с Артемием Троицким и Жанной Агузаровой были немного похожие диалоги, поэтому и сложилась такая ассоциация», — пояснил музыкант.

Ранее певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».