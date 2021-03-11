Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Лебедева

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Режиссёр Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи со смертью композитора Виктора Лебедева.
Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Лебедева
  • © Санкт-Петербургский государственный институт культуры

В беседе с «Петербургским дневником» Герман-младший отметил, что Лебедев был очень разноплановым человеком. Также он добавил, что композитор написал прекрасную музыку к фильму о гардемаринах.

«Он дружил с мамой и папой, насколько я понимаю, музыка к фильму «Трудно быть богом» в значительной части была уже готова перед папиной смертью. Дальше эту работу поддерживала мама», — заявил режиссёр.

По его словам, Лебедев был человеком «с хорошей энергией».

Ранее сообщалось, что Лебедев скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни.

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