Умер автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев

Композитор Виктор Лебедев, написавший музыку ко многим российским и советским фильмам, в числе которых киноленты про гардемаринов, скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни.

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«Ушёл из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением», — говорится в соболезнованиях на сайте городского парламента. Среди творческого наследия Лебедева — музыка к десяткам кинофильмов, в том числе «Гардемарины, вперёд!», «Будьте моим мужем», «Трудно быть богом», опера, балеты, сочинения для симфонического оркестра. Лебедев более 60 лет проработал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.