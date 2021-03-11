Умер автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев

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Композитор Виктор Лебедев, написавший музыку ко многим российским и советским фильмам, в числе которых киноленты про гардемаринов, скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни.
Умер автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев
  • © СПбГИК

«Ушёл из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением», — говорится в соболезнованиях на сайте городского парламента.

Среди творческого наследия Лебедева — музыка к десяткам кинофильмов, в том числе «Гардемарины, вперёд!», «Будьте моим мужем», «Трудно быть богом», опера, балеты, сочинения для симфонического оркестра.

Лебедев более 60 лет проработал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

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