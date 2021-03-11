Галерею Айвазовского закрывают на ремонт в Крыму

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Феодосийскую картинную галерею им. И.К. Айвазовского закрывают на ремонт.
Галерею Айвазовского закрывают на ремонт в Крыму
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Об этом сообщает «Крым 24».

Предыдущие восстановительные работы в музее проводились в 2005 и 2007 годах.

Как заявила директор галереи Татьяна Гайдук, те работы только помогали поддерживать зал с картинами в презентабельном состоянии. Тогда многие важные вещи были упущены из внимания, как, например, музейное освещение, система микроклимата, система пожаротушения.

«Теперь будут выполнены полномасштабные работы, которые включат создание всех необходимых систем для жизнедеятельности современного музея», — отметила директор галереи.

Ремонтно-реставрационные работы продлятся год. Картины на это время переместят во второй корпус.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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