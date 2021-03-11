Визажист рассказал о приёмах макияжа
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«За несколько минут можно полностью визуально освежить лицо», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, нужно правильно подобрать консилер, который должен быть на тон светлее кожи. Его наносят под глазами, рядом с крыльями носа и уголками губ.
Затем рекомендуется нанести бронзер с помощью широкой кисти. Им покрывают участки лица, на которые прежде всего попадают солнечные лучи.
«Этим же цветом можно оттенить верхние веки», — считает эксперт.
Он добавил, что освежить лицо поможет тушь для ресниц, а финальным штрихом станут нежно-розовые румяна.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.