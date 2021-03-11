Визажист рассказал о приёмах макияжа

Визажист Вадим Андреев рассказал о приёмах макияжа.

«За несколько минут можно полностью визуально освежить лицо», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, нужно правильно подобрать консилер, который должен быть на тон светлее кожи. Его наносят под глазами, рядом с крыльями носа и уголками губ.

Затем рекомендуется нанести бронзер с помощью широкой кисти. Им покрывают участки лица, на которые прежде всего попадают солнечные лучи.

«Этим же цветом можно оттенить верхние веки», — считает эксперт.

Он добавил, что освежить лицо поможет тушь для ресниц, а финальным штрихом станут нежно-розовые румяна.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.