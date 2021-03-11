Эксперт оценил возможное влияние погоды в Петербурге на здоровье в ближайшие дни

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус оценил возможное влияние погоды в Санкт-Петербурге на здоровье в ближайшие дни.

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что минимальную температуру воздуха 11 марта зафиксировали на отметке -14 ˚С, к вечеру ожидается до -6 ˚С и изменение в таких пределах — довольно обычное явление.

Как считает эксперт, на метеочувствительных людей больше могут повлиять скачки давления.

«Вчера в Петербурге было на 13—14 единиц выше нормы — в полдень максимальное давление поднималось до отметки в 773,4 мм ртутного столба. А сегодня к вечеру оно вернётся в норму и будет чуть выше 760 мм. Вот это более существенное изменение, оно и на людей влияет», — сказал Леус.

По его словам, в пятницу, 12 марта, падение давления станет ещё более сильным. Как добавил специалист, к вечеру барометры покажут 743 мм ртутного столба.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра в Челябинской области.